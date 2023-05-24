Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"

Ольга ГлущенкоСреда, 24 мая 2023, 03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему Рамштайну
Резников и Остин, фото Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подготовку очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Источник: пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, цитирует сайт Минобороны США

Детали: Онлайн-заседание 12 "Рамштайн" состоится 25 мая.

В Пентагоне отмечают, что оно будет посвящено поддержке возможностей украинской бронетанковой техники, а также "укреплению системы противовоздушной обороны Украины против непрерывных жестоких атак со стороны России".

Остин проинформировал о недавних усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении Пентагона.

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников сообщил о проведении на следующей неделе очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Темы: РезниковСШАРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Резников
Резников обратился к башкирам: Заберите своих людей из Украины, Кремль уже проиграл
Резников анонсировал следующий "Рамштайн"
Пилоты с нетерпением ждут начала обучения на F-16 - Резников
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: