Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подготовку очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Источник: пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, цитирует сайт Минобороны США

Детали: Онлайн-заседание 12 "Рамштайн" состоится 25 мая.

Реклама:

В Пентагоне отмечают, что оно будет посвящено поддержке возможностей украинской бронетанковой техники, а также "укреплению системы противовоздушной обороны Украины против непрерывных жестоких атак со стороны России".

Остин проинформировал о недавних усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении Пентагона.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников сообщил о проведении на следующей неделе очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.