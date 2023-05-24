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Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16

Ольга Глущенко Середа, 24 травня 2023, 04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
Фото: Getty Images

У Міноборони Штатів заявили, що, зважаючи на термін підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, розгортання інфраструктури та інших компонентів, забезпечення України цими літаками є частиною довгострокових зобов’язань.

Джерело: речник Міноборони США генерал Патрік Райдер під час брифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "F-16 для України є довгостроковими зобов'язаннями перед Україною. Ці F-16 не будуть актуальні для майбутнього контрнаступу".

Деталі: Райдер також підтвердив, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України в Європі, і наразі деталі цього плану опрацьовуються.

"Ми продовжуємо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами на цьому фронті", - зазначив Райдер, додавши, що додаткові подробиці будуть відомі вже ближчим часом.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вважають пріоритетним забезпечення України винищувачами F-16 і працюватимуть для здійснення цієї мети в найближчі місяці.
  • Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.
  • Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

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Теми: авіаСШАвійна
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