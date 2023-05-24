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Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16

Ольга ГлущенкоСреда, 24 мая 2023, 04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
Фото: Getty Images

В Минобороны Штатов заявили, что, учитывая срок подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, развертывание инфраструктуры и других компонентов, обеспечение Украины этими самолетами является частью долгосрочных обязательств.

Источник: пресс-секретарь Минобороны США генерал Патрик Райдер во время брифинга в Пентагоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "F-16 для Украины являются долгосрочными обязательствами перед Украиной. Эти F-16 не будут актуальны для будущего контрнаступления".

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Детали: Райдер также подтвердил, что обучение украинских пилотов будут проходить за пределами Украины в Европе, и сейчас детали этого плана прорабатываются.

"Мы продолжаем сотрудничать с нашими международными партнерами на этом фронте", - отметил Райдер, добавив, что дополнительные подробности будут известны уже в ближайшее время.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Соединенные Штаты считают приоритетным обеспечение Украины истребителями F-16 и будут работать для осуществления этой цели в ближайшие месяцы.
  • На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСША і Португалия.
  • Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Темы: авиаСШАвойна
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