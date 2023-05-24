Росія втратила у війні ще 400 загарбників і 21 артилерійську систему
Середа, 24 травня 2023, 08:32
За даними Генерального штабу, минулої доби захисники України ліквідували близько 400 російських військовослужбовців, а також знищили ворожий гелікоптер, 3 танки, 21 артилерійську систему і 5 ББМ.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 24 травня
Деталі: Раніше Генштаб уже повідомив про знищення ударного вертольота Ка-52. Росіяни другу добу поспіль втрачають гелікоптер: 22 травня це був ударний вертоліт Мі-24.
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Як повідомляє український Генштаб, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3 339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 871 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1 015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 440 (+7).
Дані уточнюються.
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