Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила у війні ще 400 загарбників і 21 артилерійську систему

Олена РощінаСереда, 24 травня 2023, 08:32

За даними Генерального штабу, минулої доби захисники України ліквідували близько 400 російських військовослужбовців, а також знищили ворожий гелікоптер, 3 танки, 21 артилерійську систему і 5 ББМ.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 24 травня

Деталі: Раніше Генштаб уже повідомив про знищення ударного вертольота Ка-52. Росіяни другу добу поспіль втрачають гелікоптер: 22 травня це був ударний вертоліт Мі-24

Реклама:

Як повідомляє український Генштаб, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 424 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3 339 (+21) од,
  • РСЗВ – 570 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 871 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1 015 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 440 (+7).

Дані уточнюються.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
війна
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: