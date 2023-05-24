Росія втратила у війні ще 400 загарбників і 21 артилерійську систему

За даними Генерального штабу, минулої доби захисники України ліквідували близько 400 російських військовослужбовців, а також знищили ворожий гелікоптер, 3 танки, 21 артилерійську систему і 5 ББМ.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 24 травня

Деталі: Раніше Генштаб уже повідомив про знищення ударного вертольота Ка-52. Росіяни другу добу поспіль втрачають гелікоптер: 22 травня це був ударний вертоліт Мі-24.

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Як повідомляє український Генштаб, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 792 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 424 (+5) од,

артилерійських систем – 3 339 (+21) од,

РСЗВ – 570 (+5) од,

засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 871 (+7),

крилаті ракети ‒ 1 015 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 440 (+7).

Дані уточнюються.