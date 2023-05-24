Россия лишилась в войне еще 400 захватчиков и 21 артиллерийской системы

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали порядка 400 российских военнослужащих, а также уничтожили вражеский вертолет, 3 танка, 21 артиллерийскую систему и 5 ББМ.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 24 мая

Детали: Ранее Генштаб уже сообщил об уничтожении ударного вертолета Ка-52. Россияне вторые сутки подряд теряют вертолет: 22 мая это был ударный вертолет Ми-24.

Как сообщает украинский Генштаб, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 204 760 (+400) человек ликвидировано,

танков – 3 792 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 7 424 (+5) ед,

артиллерийских систем – 3 339 (+21) ед,

РСЗО – 570 (+5) ед,

средства ПВО – 327 (+0) ед,

самолетов – 309 (+0) ед,

вертолетов – 296 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 871 (+7),

крылатые ракеты – 1 015 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 146 (+7) ед,

специальная техника – 440 (+7).

Данные уточняются.