Россия лишилась в войне еще 400 захватчиков и 21 артиллерийской системы
Среда, 24 мая 2023, 08:32
По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали порядка 400 российских военнослужащих, а также уничтожили вражеский вертолет, 3 танка, 21 артиллерийскую систему и 5 ББМ.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 24 мая
Детали: Ранее Генштаб уже сообщил об уничтожении ударного вертолета Ка-52. Россияне вторые сутки подряд теряют вертолет: 22 мая это был ударный вертолет Ми-24.
Как сообщает украинский Генштаб, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 204 760 (+400) человек ликвидировано,
- танков – 3 792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7 424 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 3 339 (+21) ед,
- РСЗО – 570 (+5) ед,
- средства ПВО – 327 (+0) ед,
- самолетов – 309 (+0) ед,
- вертолетов – 296 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 871 (+7),
- крылатые ракеты – 1 015 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 146 (+7) ед,
- специальная техника – 440 (+7).
Данные уточняются.