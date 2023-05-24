Спецпосланець Пекіна говорив про врегулювання "української кризи" в Парижі

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час візиту до Парижа обговорив політичне врегулювання "української кризи" з генеральним директором з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредеріком Мондолоні.

Джерело: Міністерство закордонних справ Китаю, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Лі: "Китай готовий… на основі документа "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи", зміцнювати діалог та обміни з усіма сторонами та продовжувати розширювати спільну основу для політичного вирішення кризи та зусиль із припинення бойових дій".

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Деталі: За словами китайського дипломата, впродовж останнього часу "досягнуто консенсусу і закладено основу" для такого врегулювання.

Лі, зокрема, зауважив, що між Китаєм і Францією існує "багато консенсусів щодо українського питання".

Спецпосланець Пекіна запевнив, що Китай підтримує Європу у створенні збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки.

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Як ідеться в повідомленні, Мондолоні зазначив, що і Франція, і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН, тому для двох країн дуже важливо зміцнювати діалог із широкого кола питань, у тому числі й щодо України.

Пряма мова Мондолоні: "Французька сторона надає великого значення візиту спецпредставника Лі Хуея та очікує, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та війни".

Цьому передувало: Раніше спецпредставник Китаю відвідав Київ і Варшаву, у столицях України й Польщі Лі наголосили, що будь-яке політичне врегулювання російсько-української війни можливе лише після відновлення Україною контролю над усією міжнародно визнаною територією.