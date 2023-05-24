Спецпосланник Пекина говорил об урегулировании "украинского кризиса" в Париже

Специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй во время визита в Париж обсудил политическое урегулирование "украинского кризиса" с генеральным директором по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони.

Источник: Министерство иностранных дел Китая, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ли: "Китай готов... на основе документа "Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса", укреплять диалог и обмены со всеми сторонами и продолжать расширять общую основу для политического решения кризиса и усилий по прекращению боевых действий".

Детали: По словам китайского дипломата, в последнее время "достигнут консенсус и заложена основа" для такого урегулирования.

Ли, в частности, отметил, что между Китаем и Францией существует "много консенсусов по украинскому вопросу".

Спецпосланник Пекина заверил, что Китай поддерживает Европу в создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Как говорится в сообщении, Мондолони отметил, что и Франция, и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, поэтому для двух стран очень важно укреплять диалог по широкому кругу вопросов, в том числе и по Украине.

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Прямая речь Мондолони: "Французская сторона придает большое значение визиту спецпредставителя Ли Хуэя и ожидает, что Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении огня и войны".

Этому предшествовало: Ранее спецпредставитель Китая посетил Киев и Варшаву, в столицах Украины и Польши Ли подчеркнули, что любое политическое урегулирование российско-украинской войны возможно только после восстановления Украиной контроля над всей международно признанной территорией.