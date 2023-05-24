Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ намагається покращити дисципліну в армії, але проблема зростає – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 09:25

У Міноборони Британії розповіли про проблеми з дисципліною у російській армії, які загострились після початку примусової мобілізації торік. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За словами британських аналітиків, достовірні розслідування незалежних російських журналістів показують, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відлучку військовослужбовців – більше, ніж за весь 2022 рік.

Російські військові намагалися підтримувати дисципліну в своїх лавах протягом усієї війни в Україні, але після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року ця проблема, найімовірніше, ще більше загострилася.

Судові дані показують, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільній відлучці, зараз покарані умовними термінами, а це означає, що вони можуть бути передислоковані у зону бойових дій в Україні.

"Зусилля Росії, спрямовані на покращення дисципліни, зосереджені на покаранні порушників та заохоченні патріотичного запалу, а не на усуненні першопричин розчарування солдатів", – констатували британські аналітики.

Напередодні британські розвідники заявили, що Росія використає останні інциденти у своєму прикордонні для просування своєї офіційної версії того, що вона є "жертвою війни".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіярозвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Росія
Бійці РДК й ЛСР могли відійти до кордону у Бєлгородській області – ISW
У Раді Федерації РФ пригрозили Санду за готовність арештувати Путіна
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
Останні новини
12:27
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
Усі новини...
Реклама: