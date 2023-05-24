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РФ намагається покращити дисципліну в армії, але проблема зростає – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 09:25

У Міноборони Британії розповіли про проблеми з дисципліною у російській армії, які загострились після початку примусової мобілізації торік. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За словами британських аналітиків, достовірні розслідування незалежних російських журналістів показують, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відлучку військовослужбовців – більше, ніж за весь 2022 рік.

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Російські військові намагалися підтримувати дисципліну в своїх лавах протягом усієї війни в Україні, але після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року ця проблема, найімовірніше, ще більше загострилася.

Судові дані показують, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільній відлучці, зараз покарані умовними термінами, а це означає, що вони можуть бути передислоковані у зону бойових дій в Україні.

"Зусилля Росії, спрямовані на покращення дисципліни, зосереджені на покаранні порушників та заохоченні патріотичного запалу, а не на усуненні першопричин розчарування солдатів", – констатували британські аналітики.

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Напередодні британські розвідники заявили, що Росія використає останні інциденти у своєму прикордонні для просування своєї офіційної версії того, що вона є "жертвою війни".

Теми: Росіярозвідкавійна
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