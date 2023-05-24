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РФ пытается улучшить дисциплину в армии, но проблема растет – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 09:25

В Минобороны Великобритании рассказали о проблемах с дисциплиной в российской армии, которые обострились после начала принудительной мобилизации в прошлом году. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По словам британских аналитиков, достоверные расследования независимых российских журналистов показывают, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке военнослужащих – больше, чем за весь 2022 год.

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Российские военные пытались поддерживать дисциплину в своих рядах на протяжении всей войны в Украине, но после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года эта проблема, скорее всего, еще больше обострилась.

Судебные данные показывают, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольной отлучке, сейчас наказаны условными сроками, а это означает, что они могут быть передислоцированы в зону боевых действий в Украине.

"Усилия России, направленные на улучшение дисциплины, сосредоточены на наказании нарушителей и поощрении патриотического пыла, а не на устранении первопричин разочарования солдат", – констатировали британские аналитики.

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Накануне британские разведчики заявили, что Россия использует последние инциденты в своем приграничье для продвижения своей официальной версии того, что она является "жертвой войны".

Темы: Росcияразведкавойна
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