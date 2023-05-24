Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ пытается улучшить дисциплину в армии, но проблема растет – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 09:25

В Минобороны Великобритании рассказали о проблемах с дисциплиной в российской армии, которые обострились после начала принудительной мобилизации в прошлом году. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По словам британских аналитиков, достоверные расследования независимых российских журналистов показывают, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке военнослужащих – больше, чем за весь 2022 год.

Российские военные пытались поддерживать дисциплину в своих рядах на протяжении всей войны в Украине, но после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года эта проблема, скорее всего, еще больше обострилась.

Судебные данные показывают, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольной отлучке, сейчас наказаны условными сроками, а это означает, что они могут быть передислоцированы в зону боевых действий в Украине.

"Усилия России, направленные на улучшение дисциплины, сосредоточены на наказании нарушителей и поощрении патриотического пыла, а не на устранении первопричин разочарования солдат", – констатировали британские аналитики.

Накануне британские разведчики заявили, что Россия использует последние инциденты в своем приграничье для продвижения своей официальной версии того, что она является "жертвой войны".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияразведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Росcия
Бойцы РДК и ЛСР могли отойти к границе в Белгородской области – ISW
В Совете Федерации РФ пригрозили Санду за готовность арестовать Путина
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: