Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмута – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники продовжують оборонну операцію і досягли успіхів на флангах Бахмута.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута".

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Деталі: Сирський також опублікував відео з полоненим найманцем ПВК "Вагнер". За словами військовополоненого, його основним стимулом для участі у війні був матеріальний інтерес. Він розраховував бути в роті забезпечення, однак потрапив на передову.

Пряма мова полоненого: "Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить".