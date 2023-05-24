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Силы обороны имеют успехи на флангах Бахмута – Сырский

Татьяна ЛозовенкоСреда, 24 мая 2023, 10:57
Силы обороны имеют успехи на флангах Бахмута – Сырский
Фото из Telegram Сырского

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы продолжают оборонительную операцию и достигли успехов на флангах Бахмута.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Силы обороны продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута". 

Детали: Сырский также опубликовал видео с пленным наемником ЧВК "Вагнер". По словам военнопленного, его основным стимулом для участия в войне был материальный интерес. Он рассчитывал быть в роте обеспечения, однако попал на передовую.

Прямая речь пленного: "Нам сказали, если мы не поедем воевать, то нас загрузят в Камаз и больше никто нас не увидит".

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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