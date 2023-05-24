Біля Кримського мосту задимлення: окупанти стверджують, були навчання

В районі Кримського мосту вранці з′явилось задимлення, окупанти пояснили це проведенням навчань.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", "Крыминформ", ставленик Кремля Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Кримський міст закрито через навчання, що проводяться в районі".

Деталі: Він пообіцяв, що рух скоро відновлять і попросив довіряти тільки інформації окупантів.

Згодом пропагандисти повідомили, що рух Кримським мостом відновлено об 11.00. Навчання закінчилися, а задимлення усунуто.

Якого характеру були ці навчання і чому не попередили заздалегідь населення, не повідомляється.