Біля Кримського мосту задимлення: окупанти стверджують, були навчання
Середа, 24 травня 2023, 11:26
В районі Кримського мосту вранці з′явилось задимлення, окупанти пояснили це проведенням навчань.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", "Крыминформ", ставленик Кремля Сергій Аксьонов у Telegram
Пряма мова Аксьонова: "Кримський міст закрито через навчання, що проводяться в районі".
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Деталі: Він пообіцяв, що рух скоро відновлять і попросив довіряти тільки інформації окупантів.
Згодом пропагандисти повідомили, що рух Кримським мостом відновлено об 11.00. Навчання закінчилися, а задимлення усунуто.
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Якого характеру були ці навчання і чому не попередили заздалегідь населення, не повідомляється.