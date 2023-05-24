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Возле Крымского моста задымление: оккупанты утверждают, были учения

Станислав ПогориловСреда, 24 мая 2023, 11:26
Возле Крымского моста задымление: оккупанты утверждают, были учения
Фото: kerch.fm

В районе Крымского моста утром появилось задымление, оккупанты объяснили это проведением учений.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", "Крыминформ", ставленник Кремля Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений".

 

Детали: Он пообещал, что движение скоро восстановят и попросил доверять только информации оккупантов.

Впоследствии пропагандисты сообщили, что движение по Крымскому мосту восстановлено в 11.00. Учения закончились, а задымление устранено.

Какого характера были эти учения и почему не предупредили заранее население, не сообщается.

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Темы: КрымвойнаРосcияУкраина
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