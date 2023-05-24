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Кримськотатарського активіста в Ростові засудили до 18 років колонії

Олена РощінаСереда, 24 травня 2023, 15:10
Кримськотатарського активіста в Ростові засудили до 18 років колонії
Ернес Сейтосманов у суді, фото Кримської солідарності

Російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. 3,5 роки тому його брата Енвера засудили до 17 років колонії.

Джерело: Кримська солідарність

Деталі: Ернеса Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні та інших країнах світу.

Державний обвинувач Владислав Кузнєцов просив для 37-річного політв'язня 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 17 років у колонії суворого режиму його рідного брата – Енвера Сейтосманова.

Ернеса Сейтосманова російський суд засудив до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму: перші чотири з них він проведе у в'язниці в найважчих умовах, потім Сейтосманова відправлять у виправну колонію. 

Після звільнення суд призначив йому півтора року обмежень. Обмеження полягають у необхідності відмічатися у ФСВП двічі на місяць, не залишати житло з 10 вечора до 6 ранку, не змінювати місце проживання і роботу без повідомлення ФСВП, не відвідувати публічні заходи.

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Ернес Сейтосманов у суді, виступаючи з останнім словом, заявив: "Тероризм – це особливо тяжка стаття. В ісламі це є злочином, категорично засуджується. Я як мусульманин категорично проти тероризму, а статтю, яку мені інкримінують, вважаю наклепом". 

Він наголосив, що суттю тероризму є залякування, а він нікого не залякував і жодної шкоди суспільству не приніс – навпаки, влада залякувала його та інших кримчан.

Захист має намір оскаржити вирок Південного окружного військового суду в апеляційній та касаційній інстанціях.

Передісторія: До арешту Ернес Сейтосманов відвідував судові процеси над кримськими татарами в Криму і в Ростові-на-Дону, допомагав сім'ям політв'язнів у вирішенні соціально-побутових питань, брав участь у громадських ініціативах.

9 лютого 2022 року в нього провели обшук.

Тоді представники ФСБ прийшли в домівки Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва та Ернеса Сейтосманова в різних районах Криму. 

Усім зазначеним закинули статтю 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності терористичної організації") і статтю 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою").

Теми: кримські татариокупаціяРосія
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