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Крымскотатарского активиста в Ростове приговорили к 18 годам колонии

Елена РощинаСреда, 24 мая 2023, 15:10
Крымскотатарского активиста в Ростове приговорили к 18 годам колонии
Эрнес Сейтосманов в суде, фото Крымской солидарности

Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымскотатарского активиста Эрнеса Сейтосманова к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима. 3,5 года назад его брат Энвер был приговорен к 17 годам колонии.

Источник: Крымская солидарность

Детали: Эрнеса Сейтосманова судили за организацию деятельности исламской политической партии Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России, но свободно действующей в Украине и других странах мира.

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Государственный обвинитель Владислав Кузнецов просил для 37-летнего политзаключенного 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

5 декабря 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам в колонии строгого режима его родного брата – Энвера Сейтосманова.

Эрнеса Сейтосманова российский суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима: первые четыре из них он проведет в тюрьме в самых тяжелых условиях, затем Сейтосманова отправят в исправительную колонию. 

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После освобождения суд назначил ему полтора года ограничений. Ограничения заключаются в необходимости отмечаться во ФСИН дважды в месяц, не покидать жилище с 10 вечера до 6 утра, не менять место жительства и работу без уведомления ФСИН, не посещать публичные мероприятия.

Эрнес Сейтосманов в суде, выступая с последним словом, заявил: "Терроризм – это особо тяжкая статья. В исламе это является преступлением, категорически порицается. Я как мусульманин категорически против терроризма, а статью, которую мне инкриминируют, считаю клеветой". 

Он подчеркнул, что сутью терроризма является запугивание, а он никого не запугивал и никакого урона обществу не принес – наоборот, власти запугивали его и других крымчан.

Защита намерена обжаловать приговор Южного окружного военного суда в апелляционной и кассационной инстанциях.

Предыстория: До ареста Эрнес Сейтосманов посещал судебные процессы над крымскими татарами в Крыму и в Ростове-на-Дону, помогал семьям политзаключённых в решении социально-бытовых вопросов, принимал участие в общественных инициативах.

9 февраля 2022 года у него провели обыск.

Тогда представители ФСБ пришли в дома Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева и Эрнесу Сейтосманову в разных районах Крыма. 

Всем упомянутым вменили статью 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности террористической организации") и статью 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору").

Темы: крымские татарыоккупацияРосcия
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