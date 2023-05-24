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Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю

Станіслав ПогоріловСереда, 24 травня 2023, 15:46
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Віктор Медведчук, фото: СБУ

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у держзраді кума президента країни-агресора Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

Джерело: партнер юридичної компанії Moris group Роман Титикало у Facebook

Пряма мова Титикала: "Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!"

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Деталі: Він зазначив, що перемогла історична справедливість. А роботу щодо позбавлення Медведчука права займатись адвокатською діяльність розпочалась ще у 2016 році.

Знати більше: Кремлівський спрут: як Медведчук вибудував свою мережу "адвокатури"

Теми: МедведчукУкраїнавійна
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