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Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью

Станислав ПогориловСреда, 24 мая 2023, 15:46
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Виктор Медведчук, фото: СБУ

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области лишила обвиняемого в госизмене кума президента страны-агрессора Виктора Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

Источник: партнер юридической компании Moris group Роман Тытыкало в Facebook

Прямая речь Тытыкало: "Только что дисциплинарная палата КДКА Киевской области удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью!"

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Детали: Он отметил, что победила историческая справедливость. А работа по лишению Медведчука права заниматься адвокатской деятельностью началась еще в 2016 году.

Узнать больше: Кремлевский спрут: как Медведчук выстроил свою сеть "адвокатуры"

Темы: МедведчукУкраинавойна
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