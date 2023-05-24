Данілов відреагував на фейк пропагандистів РФ про "поранення" Залужного
Середа, 24 травня 2023, 16:47
Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про "поранення" головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова Данілова: "Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки".
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Деталі: Секретар РНБО проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.
Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 😉 та інших членів Ставки.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023
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Що було раніше:
- Перед цим російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
- Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача. 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.