Данілов відреагував на фейк пропагандистів РФ про "поранення" Залужного

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про "поранення" головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки".

Реклама:

Деталі: Секретар РНБО проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.

Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 😉 та інших членів Ставки. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: