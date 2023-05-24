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Данілов відреагував на фейк пропагандистів РФ про "поранення" Залужного

Станіслав ПогоріловСереда, 24 травня 2023, 16:47
Данілов відреагував на фейк пропагандистів РФ про поранення Залужного
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про "поранення" головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки".

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Деталі: Секретар РНБО проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.

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Що було раніше:

  • Перед цим російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
  • Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача. 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

Теми: ДаніловЗалужнийвійнаРосія
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