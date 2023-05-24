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Данилов отреагировал на фейк пропагандистов РФ о "ранении" Залужного

Станислав ПогориловСреда, 24 мая 2023, 16:47
Данилов отреагировал на фейк пропагандистов РФ о ранении Залужного
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на дезинформацию российских пропагандистов якобы о "ранении" главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки".

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Детали: Секретарь СНБО проиллюстрировал свой твит подмигивающим смайликом.

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Что предшествовало:

  • Перед этим российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
  • Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего. 20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.

Темы: ДаниловЗалужныйвойнаРосcия
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