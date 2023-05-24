Данилов отреагировал на фейк пропагандистов РФ о "ранении" Залужного
Среда, 24 мая 2023, 16:47
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на дезинформацию российских пропагандистов якобы о "ранении" главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь Данилова: "Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки".
Детали: Секретарь СНБО проиллюстрировал свой твит подмигивающим смайликом.
Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 😉 та інших членів Ставки.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Перед этим российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
- Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего. 20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.