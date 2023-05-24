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Кагарлицька справа: двох поліцейських-ґвалтівників засудили до 11 років тюрми

Валентина РоманенкоСереда, 24 травня 2023, 18:01
Кагарлицька справа: двох поліцейських-ґвалтівників засудили до 11 років тюрми
Потерпіла Неля Погребицька під час інтерв'ю УП у 2020 році. Фото Дмитра Ларіна

Двох обвинувачених у справі зґвалтованої потерпілої Нелі Погребицької кагарлицьких поліцейських засуджено до 11 років тюремного ув'язнення.

Джерело: авдокатки Анна Калинчук та Олена Сотник у Facebook

Деталі: Рішення виніс 24 травня Обухівськтий районний суд.

Обвинувачені Сергій Сулима та Микола Кузів отримали по 11 років ув’язнення.

Як уточнила Калинчук, двох обвинувачених визнано винними за всіма статтями обвинувачення (146-1, 127, 152 –ред.). Крім цього позов потерпілої до Національної поліції було повністю задоволено. Неля Погребицька отримає компенсацію за завдану шкоду в сумі 1 мільйон 296 тисяч гривень.

Знати більше: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

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Передісторія:

  • В ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперативник Кагарлицького відділку поліції у своєму кабінеті катував жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.
  • Перевірка внутрішньої безпеки поліції підтвердила тоді причетність двох поліцейських до побиття та ґвалтування жінки - Сергія Сулими та Миколи Кузіва. В липні слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції.
  • Загалом обвинувачених п’ятеро. Їх обвинувачують за статтями Кримінального кодексу 152 "Згвалтування", 127 "Катування" і "Викрадення або позбавлення волі людини, вчинене представником держави".

Теми: Кагарлик
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