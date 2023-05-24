Кагарлицька справа: двох поліцейських-ґвалтівників засудили до 11 років тюрми

Потерпіла Неля Погребицька під час інтерв'ю УП у 2020 році. Фото Дмитра Ларіна

Двох обвинувачених у справі зґвалтованої потерпілої Нелі Погребицької кагарлицьких поліцейських засуджено до 11 років тюремного ув'язнення.

Джерело: авдокатки Анна Калинчук та Олена Сотник у Facebook

Деталі: Рішення виніс 24 травня Обухівськтий районний суд.

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Обвинувачені Сергій Сулима та Микола Кузів отримали по 11 років ув’язнення.

Як уточнила Калинчук, двох обвинувачених визнано винними за всіма статтями обвинувачення (146-1, 127, 152 –ред.). Крім цього позов потерпілої до Національної поліції було повністю задоволено. Неля Погребицька отримає компенсацію за завдану шкоду в сумі 1 мільйон 296 тисяч гривень.

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