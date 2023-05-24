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Пєсков заявив, що Росія буде "звільняти" Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка

Ірина БалачукСереда, 24 травня 2023, 18:19
Пєсков заявив, що Росія буде звільняти Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка
Дмитро Пєсков. Фото "РИА Новости"

Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнеться народне збройне повстання з метою повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ця сусідня держава (Білорусь − ред.) є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми і будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози".

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Деталі: Він також назвав Польщу "ворожою" для Росії державою, яка нібито зараз "буквально заходиться в істериках русофобії".

Пєскову також привиділося, що Польща нібито "фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави".

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Теми: БілорусьРосіяПольщаЛукашенко
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