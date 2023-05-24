Пєсков заявив, що Росія буде "звільняти" Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка

Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнеться народне збройне повстання з метою повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ця сусідня держава (Білорусь − ред.) є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми і будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози".

Деталі: Він також назвав Польщу "ворожою" для Росії державою, яка нібито зараз "буквально заходиться в істериках русофобії".

Пєскову також привиділося, що Польща нібито "фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави".

Передісторія:

Раніше колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак висловив думку, що існує реальна перспектива збройного повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію.