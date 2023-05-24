Песков заявил, что Россия будет "освобождать" Беларусь, если народ восстанет против Лукашенко

Россия вмешается, если в Беларуси начнется народное вооруженное восстание с целью свержение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пєскова: "Это соседнее государство (Беларусь − ред.) является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы".

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Детали: Он также назвал Польшу "враждебным" для России государством, которое якобы сейчас "буквально заходится в истериках русофобии".

Пескову также привиделось, что Польша якобы "фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства".

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Ранее бывший командующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что существует реальная перспектива вооруженного восстания в Беларуси и призвал Варшаву готовиться к такому сценарию.



