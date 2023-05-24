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Міноборони: Окупанти знищили на окупованій Херсонщини мобільний зв'язок, а вежі повалили

Олександр ШумілінСереда, 24 травня 2023, 21:08
Міноборони: Окупанти знищили на окупованій Херсонщини мобільний зв'язок, а вежі повалили
Фото ілюстративне

Російські окупанти знищили обладнання мобільного зв’язку на частині окупованої Херсонської області, щоб цивільним було складніше комунікувати.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова Маляр: "Для обмеження можливостей цивільного населення з обміну інформацією противник цілеспрямовано знищив обладнання мобільного зв’язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області.

Електроустаткування мобільного зв’язку демонтовано, а вежі повалено шляхом підрізання опор".

Деталі: Також, за її словами, російське окупаційне командування заборонило проїзд цивільним на тимчасово окуповану територію у районі н. п. Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв’язку.

Передісторія:

  • На початку травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів.

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Теми: Херсонська областьРосіявійна
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