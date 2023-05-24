Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны: Оккупанты уничтожили на оккупированной Херсонщине мобильную связь, а башни повалили

Александр ШумилинСреда, 24 мая 2023, 21:08
Минобороны: Оккупанты уничтожили на оккупированной Херсонщине мобильную связь, а башни повалили
Фото иллюстративное

Российские оккупанты уничтожили оборудование мобильной связи на части оккупированной Херсонской области, чтобы гражданским было сложнее коммуницировать.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь Маляр: "Для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрыв, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области.

Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезания опор".

Детали: Также, по ее словам, российское оккупационное командование запретило проезд гражданским на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.

Предыстория:

  • В начале мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Херсонская область
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
Россияне обстреляли Казацкое на Херсонщине: погибла женщина
Россияне снова сосредоточились на Белогоровке, Кизомысе и Херсоне – ОВА
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: