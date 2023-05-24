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Минобороны: Оккупанты уничтожили на оккупированной Херсонщине мобильную связь, а башни повалили

Александр ШумилинСреда, 24 мая 2023, 21:08
Минобороны: Оккупанты уничтожили на оккупированной Херсонщине мобильную связь, а башни повалили
Фото иллюстративное

Российские оккупанты уничтожили оборудование мобильной связи на части оккупированной Херсонской области, чтобы гражданским было сложнее коммуницировать.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь Маляр: "Для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрыв, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области.

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Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезания опор".

Детали: Также, по ее словам, российское оккупационное командование запретило проезд гражданским на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.

Предыстория:

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  • В начале мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.

Темы: Херсонская областьРосcиявойна
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