Минобороны: Оккупанты уничтожили на оккупированной Херсонщине мобильную связь, а башни повалили

Российские оккупанты уничтожили оборудование мобильной связи на части оккупированной Херсонской области, чтобы гражданским было сложнее коммуницировать.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь Маляр: "Для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрыв, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области.

Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезания опор".

Детали: Также, по ее словам, российское оккупационное командование запретило проезд гражданским на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.

Предыстория:

В начале мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.