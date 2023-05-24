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Кулеба зустрівся з головою Африканського союзу: Будуть налагоджувати зв'язки

Олександр ШумілінСереда, 24 травня 2023, 21:48
Кулеба зустрівся з головою Африканського союзу: Будуть налагоджувати зв'язки
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів в Ефіопії зустрівся із головою Африканського союзу Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського союзу Мусою Факі Махаматом.

Джерело: повідомлення МЗС

Деталі: Повідомляється, що сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації на всіх рівнях між урядом України та Комісією Африканського союзу.

Також Кулеба наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру президента Володимира Зеленського, яка була відображена в положеннях відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закликав Африканський Союз вимагати від Росії, аби вона припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та зрештою припинила блокаду українських портів.

Передісторія:

  • У липні 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки.

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Теми: МЗСАфрика
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