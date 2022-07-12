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Зеленський призначив спецпредставника з питань Африки і Близького Сходу 

Альона Мазуренко Вівторок, 12 липня 2022, 19:56
Зеленський призначив спецпредставника з питань Африки і Близького Сходу 
Максим Субх, фото: посольство України в Алжирі

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки.

Джерело: указ президента №491

Дослівно: "Призначити Субха Максима Алійовича Спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки".

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Деталі: Субх до травня 2022 року займав посаду посла України в Алжирі і Мавританії за сумісництвом.

Раніше Зеленський повідомив, що в Україні з'явиться спецпредставник у справах Африки.

Зокрема, це пов'язано із тим, щоб розширити міжнародні відносини між Україною та країнами Африки.

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За дорученням Зеленського також готується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ державами Субсахарської Африки.

Крім того, Зеленський ініціював візити в країни Африки представників Верховної Ради.

Чому це важливо: З початку військової агресії Росії проти України Зеленський виступав у майже усіх парламентах країн-ЄС, США, Канади, проте український президент намагається розширити коло партнерів України на країни Африки, далекого та близького Сходу. 

Зокрема, це пов'язано із тим, що у цих країнах є партнерські відносини із Росією та можуть поширювати російську пропаганду. Так, голова Африканського Союзу президент Сенегалу Макі Салл просив Євросоюз скасувати частину санкцій проти Росії, щоб африканські країни без проблем могли закуповувати сільгосппродукцію у РФ.

Зеленський хоче донести правду про російський терор до Азії й Африки.

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Теми: АфрикаСхідЗеленськийУкраїна
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