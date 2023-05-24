Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба встретился с председателем Африканского союза: Будут налаживать связи

Александр ШумилинСреда, 24 мая 2023, 21:48
Кулеба встретился с председателем Африканского союза: Будут налаживать связи

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Эфиопии встретился с председателем Африканского Союза Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Источник: сообщение МИД

Детали: Сообщается, что стороны договорились перевести на системную основу контакты и консультации на всех уровнях между правительством Украины и Комиссией Африканского союза.

Также Кулеба отметил, что любые мирные инициативы должны соответствовать логике Формулы мира президента Владимира Зеленского, которая была отражена в положениях соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр призвал Африканский Союз требовать от России, чтобы она прекратила препятствовать работе зернового коридора в Черном море и в конце концов прекратила блокаду украинских портов.

Предыстория:

  • В июле 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Максима Субха специальным представителем Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МИДАфрика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
МИД
Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет
СМИ: Посол Франции в Украине уйдет с должности летом - будет работать в Польше
В МИД ответили Орбану: Украина будет бороться до полного освобождения своих территорий
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: