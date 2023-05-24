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Кулеба встретился с председателем Африканского союза: Будут налаживать связи

Александр ШумилинСреда, 24 мая 2023, 21:48
Кулеба встретился с председателем Африканского союза: Будут налаживать связи

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Эфиопии встретился с председателем Африканского Союза Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Источник: сообщение МИД

Детали: Сообщается, что стороны договорились перевести на системную основу контакты и консультации на всех уровнях между правительством Украины и Комиссией Африканского союза.

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Также Кулеба отметил, что любые мирные инициативы должны соответствовать логике Формулы мира президента Владимира Зеленского, которая была отражена в положениях соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр призвал Африканский Союз требовать от России, чтобы она прекратила препятствовать работе зернового коридора в Черном море и в конце концов прекратила блокаду украинских портов.

Предыстория:

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  • В июле 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Максима Субха специальным представителем Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.

Темы: МИДАфрика
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