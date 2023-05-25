ППО знищила всі ворожі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва – КМВА

Вночі 25 травня сили української ППО знищили всі ворожі "Шахеди", запущені в напрямку Києва.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Ворог в черговий раз довів, що Київ залишається однією з найголовніших його цілей в цій війні! Після найдовшої паузи в травні – тривалістю 4 дні, рашисти знову атакували Київ з повітря.

Це вже дванадцятий напад на столицю в цьому місяці!"

Деталі: Попко зазначив, що під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

За його словами, усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами української протиповітряної оборони.

"Ударів по Києву не допущено!" – додав Попко.