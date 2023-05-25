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ПВО уничтожила все вражеские воздушные цели, которые двигались в направлении Киева – КМВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 05:05
ПВО уничтожила все вражеские воздушные цели, которые двигались в направлении Киева – КМВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Ночью 25 мая силы украинской ПВО уничтожили все вражеские "Шахеды", запущенные в направлении Киева.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне! После самой длинной паузы в мае - продолжительностью 4 дня, рашисты снова атаковали Киев с воздуха.

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Это уже двенадцатое нападение на столицу в этом месяце!"

Детали: Попко отметил, что во время тревоги, которая длилась более 3 часов, противник, по предварительным данным, применил барражирующие боеприпасы Shahed.

По его словам, все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами украинской противовоздушной обороны.

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"Ударов по Киеву не допущено!" - добавил Попко.

Темы: Киевбеспилотникивойна
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