Севастополь вночі атакували безпілотники – окупанти

Окупаційна влада Севастополя заявила, що вночі їхні військові збили 2 БПЛА, і ще кілька дронів були знешкоджені засобами РЕБ.

Джерело: так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram

Пряма мова: "Вночі наші військові відбили чергову атаку безпілотників на Севастополь".

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Деталі: Развожаєв заявив, що у районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще кілька безпілотників були заглушені і посаджені засобами РЕБ.

Він додав, що "жодні об'єкти в місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль обстановки".