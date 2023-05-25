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Севастополь вночі атакували безпілотники – окупанти

Ольга Глущенко Четвер, 25 травня 2023, 06:20
Севастополь вночі атакували безпілотники – окупанти
Уламок збитого безпілотника. ілюстративне фото Baza

Окупаційна влада Севастополя заявила, що вночі їхні військові збили 2 БПЛА, і ще кілька дронів були знешкоджені засобами РЕБ.

Джерело: так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram

Пряма мова: "Вночі наші військові відбили чергову атаку безпілотників на Севастополь".

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Деталі: Развожаєв заявив, що у районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще кілька безпілотників були заглушені і посаджені засобами РЕБ.

Він додав, що "жодні об'єкти в місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль обстановки".

Теми: Кримокупаціябезпілотники
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