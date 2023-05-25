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Севастополь ночью атаковали беспилотники – оккупанты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 06:20
Севастополь ночью атаковали беспилотники – оккупанты
Обломок сбитого беспилотника. иллюстративное фото Baza

Оккупационные власти Севастополя заявили, что ночью их военные сбили 2 БПЛА, и еще несколько дронов были обезврежены средствами РЭБ.

Источник: так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь: "Ночью наши военные отбили очередную атаку беспилотников на Севастополь".

Детали: Развожаев заявил, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

Он добавил, что "никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки".

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Темы: Крымоккупациябеспилотники
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