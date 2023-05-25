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Справа Тлявова: Прокуратура оскаржить вирок про 4 роки в’язниці за вбивство дитини

Ірина БалачукЧетвер, 25 травня 2023, 10:40
Справа Тлявова: Прокуратура оскаржить вирок про 4 роки в’язниці за вбивство дитини
Фото з Telegram ОГП

Прокуратура Київщини оскаржуватиме вирок суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Наразі вирок… не набрав законної сили. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку".

Деталі: Прокуратура запевняє, що вживатиме всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.

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Передісторія:

  • 25 травня Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі.
  • Одного експоліцейського засудили до 4 років ув’язнення, іншого – звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, ще двох фігурантів – суд виправдав.
  • 3 червня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний Кирило Тлявов. За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Розслідування встановило, що чоловіки перебували на ганку домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово здійснювали постріли по заздалегідь розставленим ними мішеням. Вони нехтували тим, що місце ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші особи.
    Одна з куль, випущених по умовній мішені, влучила в голову 5-річного хлопчика, який в той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.

Теми: прокуратураКиївська областьсудвбивство
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