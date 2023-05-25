Справа Тлявова: Прокуратура оскаржить вирок про 4 роки в’язниці за вбивство дитини

Прокуратура Київщини оскаржуватиме вирок суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Наразі вирок… не набрав законної сили. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку".



Деталі: Прокуратура запевняє, що вживатиме всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.

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