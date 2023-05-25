Дело Тлявова: Прокуратура обжалует приговор о 4 годах тюрьмы за убийство ребенка

Прокуратура Киевской области будет обжаловать приговор суда по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Сейчас приговор... не вступил в законную силу. Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке".

Детали: Прокуратура уверяет, что будет принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.

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