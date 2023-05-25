Дело Тлявова: Прокуратура обжалует приговор о 4 годах тюрьмы за убийство ребенка

Прокуратура Киевской области будет обжаловать приговор суда по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Сейчас приговор... не вступил в законную силу. Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке".

Реклама:

Детали: Прокуратура уверяет, что будет принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.

Предыстория:

25 мая Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

Одного экс-полицейского приговорили к 4 годам заключения, другого − освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, еще двух фигурантов − суд оправдал.

Расследование установило, что мужчины находились на крыльце домовладения одного из подозреваемых. Оттуда они неоднократно осуществляли выстрелы по заранее расставленным ими мишеням. Они пренебрегали тем, что место поражения пулями является общественным местом, где могли находиться другие лица.

Одна из пуль, выпущенных по условной мишени, попала в голову 5-летнего мальчика, который в то время гулял на улице со сверстниками. От полученного ранения ребенок скончался в больнице.