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Дело Тлявова: Прокуратура обжалует приговор о 4 годах тюрьмы за убийство ребенка

Ирина БалачукЧетверг, 25 мая 2023, 10:40
Дело Тлявова: Прокуратура обжалует приговор о 4 годах тюрьмы за убийство ребенка
Фото из Telegram ОГП

Прокуратура Киевской области будет обжаловать приговор суда по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Сейчас приговор... не вступил в законную силу. Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке".

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Детали: Прокуратура уверяет, что будет принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.

Предыстория:

  • 25 мая Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе.
  • Одного экс-полицейского приговорили к 4 годам заключения, другого − освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, еще двух фигурантов − суд оправдал.
  • Расследование установило, что мужчины находились на крыльце домовладения одного из подозреваемых. Оттуда они неоднократно осуществляли выстрелы по заранее расставленным ими мишеням. Они пренебрегали тем, что место поражения пулями является общественным местом, где могли находиться другие лица.
  • Одна из пуль, выпущенных по условной мишени, попала в голову 5-летнего мальчика, который в то время гулял на улице со сверстниками. От полученного ранения ребенок скончался в больнице.

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Темы: прокуратураКиевская областьсудубийство
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