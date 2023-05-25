Журналисты нашли бизнес экс-министра Табачника в Крыму

Подозреваемый в госизмене бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник с 2021 года является соучредителем компании, зарегистрированной по российскому законодательству в оккупированном Крыму.

Источник: "Схемы"

Детали: Как сообщают "Схемы", по данным реестра юридических лиц РФ, с октября 2021 года Дмитрий Табачник владеет долей в 50% компании ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Место регистрации - Крым, город Симферополь. Основным направлением работы указана "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика".

Реклама:

Партнером Табачника является местный застройщик и россиянин Владимир Аматуни. В 2021 году "Таврида-Центр" зафиксировала убытки, отчеты за 2022 год пока не опубликованы.

"Схемы" отмечают, что это уже вторая фирма РФ, соучредителем которой является Табачник. С 2019 года он владеет долей в компании ООО "Лиэль-ФМ".

На вопрос журналистов о его поддержке оккупационной власти и о бизнесе в Крыму Табачник ответил: "До свидания".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: