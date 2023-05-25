Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналисты нашли бизнес экс-министра Табачника в Крыму

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 25 мая 2023, 13:13
Журналисты нашли бизнес экс-министра Табачника в Крыму
ДМИТРИЙ ТАБАЧНИК. ФОТО "УКРиНФОРМА"

Подозреваемый в госизмене бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник с 2021 года является соучредителем компании, зарегистрированной по российскому законодательству в оккупированном Крыму.

Источник: "Схемы"

Детали: Как сообщают "Схемы", по данным реестра юридических лиц РФ, с октября 2021 года Дмитрий Табачник владеет долей в 50% компании ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Место регистрации - Крым, город Симферополь. Основным направлением работы указана "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика". 

 

Партнером Табачника является местный застройщик и россиянин Владимир Аматуни. В 2021 году "Таврида-Центр" зафиксировала убытки, отчеты за 2022 год пока не опубликованы. 

"Схемы" отмечают, что это уже вторая фирма РФ, соучредителем которой является Табачник. С 2019 года он владеет долей в компании ООО "Лиэль-ФМ". 

На вопрос журналистов о его поддержке оккупационной власти и о бизнесе в Крыму Табачник ответил: "До свидания".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Служба безопасности Украины подозревает Табачника в государственной измене. По данным спецслужбы, он сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ и координировал с российской спецслужбой свои действия после начала полномасштабной войны.
  • В частности, его подозревают в участии в организации псевдореферендумов в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.
  • В феврале президент Владимир Зеленский лишил Табачника украинского гражданства. 
  • В ноябре 2022-го Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене. В январе этого года наложен арест на его имущество.
  • Дмитрий Табачник намеревался баллотироваться в местные депутаты на незаконных выборах в оккупированной части Запорожской области.

Темы: КрымТабачник
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Крым
В оккупированном Крыму исчез крымскотатарский активист Люманов
Севастополь ночью атаковали беспилотники – оккупанты
Россияне "эвакуировали" военную документацию из Крыма – ЦНС
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: