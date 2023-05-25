Журналисты нашли бизнес экс-министра Табачника в Крыму
Подозреваемый в госизмене бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник с 2021 года является соучредителем компании, зарегистрированной по российскому законодательству в оккупированном Крыму.
Источник: "Схемы"
Детали: Как сообщают "Схемы", по данным реестра юридических лиц РФ, с октября 2021 года Дмитрий Табачник владеет долей в 50% компании ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Место регистрации - Крым, город Симферополь. Основным направлением работы указана "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика".
Партнером Табачника является местный застройщик и россиянин Владимир Аматуни. В 2021 году "Таврида-Центр" зафиксировала убытки, отчеты за 2022 год пока не опубликованы.
"Схемы" отмечают, что это уже вторая фирма РФ, соучредителем которой является Табачник. С 2019 года он владеет долей в компании ООО "Лиэль-ФМ".
На вопрос журналистов о его поддержке оккупационной власти и о бизнесе в Крыму Табачник ответил: "До свидания".
Что этому предшествовало:
- Служба безопасности Украины подозревает Табачника в государственной измене. По данным спецслужбы, он сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ и координировал с российской спецслужбой свои действия после начала полномасштабной войны.
- В частности, его подозревают в участии в организации псевдореферендумов в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.
- В феврале президент Владимир Зеленский лишил Табачника украинского гражданства.
- В ноябре 2022-го Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене. В январе этого года наложен арест на его имущество.
- Дмитрий Табачник намеревался баллотироваться в местные депутаты на незаконных выборах в оккупированной части Запорожской области.