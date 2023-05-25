Україна визволила з російського полону 106 захисників Бахмутського напрямку

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 25 травня Україні вдалося повернути з російського полону 106 захисників Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів.

Джерело: Головне управління розвідки, Єрмак у Telegram, представник ГУР Андрій Юсов для УП

Пряма мова Єрмака: "Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів.

Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави".

Так українські військовослужбовці, що тримали оборону на Бахмутському напрямку, сьогодні поверталися з російського полону.



Відео надане УП військовими. pic.twitter.com/DghICDaj2W — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2023

Деталі: За словами Єрмака, серед звільнених захисників багато тих, кого вважали безвісти зниклим.

ВІДЕО ДНЯ

фото: омбудсмена Дмитра ЛубІнця

Як уточнив у коментарі УП представник ГУР Андрій Юсов, внаслідок цього обміну повернулися військові, які вже давно потрапили в полон до росіян. Цей обмін готувався тривалий час.

В ГУР уточнили, що 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

Розвідка також повідомила, що було репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до ЗСУ: з них 21 представник тероборони.

Також додому повернулися 7 прикордонників та один військовослужбовець Державної спецслужби транспорту.

Щонайменше 7 врятованих мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.

фото: омбудсмена Дмитра ЛубІнця

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

Загалом в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.