Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмутского направления

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 25 мая Украине удалось вернуть из российского плена 106 защитников Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

Источник: Главное управление разведки, Ермак в Telegram, представитель ГУР Андрей Юсов для УП

Прямая речь Ермака: "Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

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Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства".

Так українські військовослужбовці, що тримали оборону на Бахмутському напрямку, сьогодні поверталися з російського полону.



Відео надане УП військовими. pic.twitter.com/DghICDaj2W — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2023

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Детали: По словам Ермака, среди освобожденных защитников много тех, кого считали без вести пропавшим.

ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

Как уточнил в комментарии УП представитель ГУР Андрей Юсов, в результате этого обмена вернулись военные, которые уже давно попали в плен к россиянам. Этот обмен готовился длительное время.

В ГУР уточнили, что 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

Разведка также сообщила, что были репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к ВСУ: из них 21 представитель теробороны.

Также домой вернулись 7 пограничников и один военнослужащий Государственной спецслужбы транспорта.

ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

По меньшей мере 7 спасенных имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому - 21 год.

Всего в результате обменов возвращено домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.