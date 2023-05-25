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Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмутского направления

Алена МазуренкоЧетверг, 25 мая 2023, 14:20
Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмутского направления
иллюстративное фото СБУ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 25 мая Украине удалось вернуть из российского плена 106 защитников Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

Источник: Главное управление разведки, Ермак в Telegram, представитель ГУР Андрей Юсов для УП

Прямая речь Ермака: "Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства".

Детали: По словам Ермака, среди освобожденных защитников много тех, кого считали без вести пропавшим.

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ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

Как уточнил в комментарии УП представитель ГУР Андрей Юсов, в результате этого обмена вернулись военные, которые уже давно попали в плен к россиянам. Этот обмен готовился длительное время.

В ГУР уточнили, что 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

Разведка также сообщила, что были репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к ВСУ: из них 21 представитель теробороны.

Также домой вернулись 7 пограничников и один военнослужащий Государственной спецслужбы транспорта.

 
ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

По меньшей мере 7 спасенных имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому - 21 год.

Всего в результате обменов возвращено домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

 
ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

Темы: обменБахмутпленные
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