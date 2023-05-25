Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмутского направления

Алена МазуренкоЧетверг, 25 мая 2023, 14:20
Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмутского направления
иллюстративное фото СБУ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 25 мая Украине удалось вернуть из российского плена 106 защитников Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

Источник: Главное управление разведки, Ермак в Telegram, представитель ГУР Андрей Юсов для УП

Прямая речь Ермака: "Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

Реклама:

Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Ермака, среди освобожденных защитников много тех, кого считали без вести пропавшим.

 
ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

Как уточнил в комментарии УП представитель ГУР Андрей Юсов, в результате этого обмена вернулись военные, которые уже давно попали в плен к россиянам. Этот обмен готовился длительное время.

В ГУР уточнили, что 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

Разведка также сообщила, что были репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к ВСУ: из них 21 представитель теробороны.

Также домой вернулись 7 пограничников и один военнослужащий Государственной спецслужбы транспорта.

 
ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

По меньшей мере 7 спасенных имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому - 21 год.

Всего в результате обменов возвращено домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

 
ФОТО: ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

Темы: обменБахмутпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Подоляк заявил, что контрнаступление продолжается уже несколько дней
Несовершеннолетний корректировщик обстрелов по Бахмуту проведет 10 лет за решеткой
Главный конкурент Трампа рассказал, что будет делать с войной в Украине на посту президента США
На Белгородщине РФ снова неспокойно: власти заявили о работе ПВО
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: