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У Росії тепер штрафують за мапи без Криму та інших окупованих територій

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 14:20
У Росії тепер штрафують за мапи без Криму та інших окупованих територій
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Держдума РФ ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон про штрафи або арешт за поширення карт без окупованих Росією територій.

Джерело: Коммерсантъ

Деталі: До "екстремістських" матеріалів прирівнюються "картографічні та інші документи, що оскаржують територіальну цілісність РФ". Таким чином, під закон підпадають всі мапи, на яких окупований Крим та інші захоплені території не входять до складу Росії. 

За поширення таких мап передбачається арешт до 15 діб або штраф до трьох тисяч рублів для громадян, а також штраф від 100 тисяч до мільйона рублів для юросіб.

Передісторія: 

  • Ідею ввести штрафи за "екстремістські" мапи депутати Держдуми РФ запропонували у вересні 2022 року. 

Теми: Росіяштрафи
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