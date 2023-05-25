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В России теперь штрафуют за карты без Крыма и других оккупированных территорий

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 25 мая 2023, 14:20
В России теперь штрафуют за карты без Крыма и других оккупированных территорий
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о штрафах или аресте за распространение карт без оккупированных Россией территорий.

Источник: Коммерсантъ

Детали: К "экстремистским" материалам приравниваются "картографические и иные документы, оспаривающие территориальную целостность РФ". Таким образом, под закон подпадают все карты, на которых оккупированный Крым и другие захваченные территории не входят в состав России. 

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За распространение таких карт предусматривается арест до 15 суток или штраф до трех тысяч рублей для граждан, а также штраф от 100 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.

Предыстория: 

  • Идею ввести штрафы за "экстремистские" карты депутаты Госдумы РФ предложили в сентябре 2022 года.

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Темы: Росcияштрафы
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