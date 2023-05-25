Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами

На Донеччині Дружківський міський суд визнав громадянина винним у колабораціонізмі і засудив до 10 років ув'язнення.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок від 19 травня

Деталі: Навесні 2022 року неповнолітній мешканець Бахмута в Telegram познайомився з інформатором російських спецслужб Євгенієм і погодився допомагати у веденні бойових дій проти Збройних сил України.

Реклама:

Із 30 травня і по 19 липня він передавав інформацію щодо розташування українських військових і наслідки російських обстрілів — надсилав скриншоти карт із відмітками та голосові повідомлення.

За даними слідства, молодик діяв із політичних та ідеологічних мотивів і, як вважається, бажав окупації Донецької області.

Його співрозмовник отриману інформацію передавав негласному позаштатному співробітнику "ЦСО МГБ ДНР" та колишньому начальнику розвідки артилерії 100 "ОМСБР ДНР" з метою подальших ракетних ударів по особовому складу та місцям скупчення військової техніки ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

У червні 2022-го обвинуваченого додали в закриту групу в Telegram, учасниками якої були працівники спецслужб РФ та незаконних збройних формувань, а також інші завербовані корегувальники.

12 липня 2022 року хлопець передав скриншоти карти з відмітками про місце розташування особового складу та військової техніки і засіб звʼязку Starlink. 19 липня росіяни обстріляли цю позицію. Того ж дня обвинувачений сходив у розвідку на місце влучання ракет.

Після цього він повідомив, що українські військові все ще там залишаються. 22 липня окупанти обстріляли обʼєкт вдруге.

Зловмисника затримали в серпні 2022 року і взяли під варту. Корегувальником вивився неповнолітній. Зараз йому не більше 17 років, зазначає "Судовий репортер".

Дії обвинуваченого кваліфікували як колабораціонізм — надання незаконним збройним формуванням та/або збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Вказано, що в суді юнак вину визнав повністю і від дачі показань відмовився. Його засудили до 10 років тюремного покарання.