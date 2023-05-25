Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 15:10
Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами
ілюстративне фото Unsplash

На Донеччині Дружківський міський суд визнав громадянина винним у колабораціонізмі і засудив до 10 років ув'язнення.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок від 19 травня

Деталі: Навесні 2022 року неповнолітній мешканець Бахмута в Telegram познайомився з інформатором російських спецслужб Євгенієм і погодився допомагати у веденні бойових дій проти Збройних сил України.

Із 30 травня і по 19 липня він передавав інформацію щодо розташування українських військових і наслідки російських обстрілів — надсилав скриншоти карт із відмітками та голосові повідомлення.

За даними слідства, молодик діяв із політичних та ідеологічних мотивів і, як вважається, бажав окупації Донецької області.

Його співрозмовник отриману інформацію передавав негласному позаштатному співробітнику "ЦСО МГБ ДНР" та колишньому начальнику розвідки артилерії 100 "ОМСБР ДНР" з метою подальших ракетних ударів по особовому складу та місцям скупчення військової техніки ЗСУ.

У червні 2022-го обвинуваченого додали в закриту групу в Telegram, учасниками якої були працівники спецслужб РФ та незаконних збройних формувань, а також інші завербовані корегувальники.

ВІДЕО ДНЯ

12 липня 2022 року хлопець передав скриншоти карти з відмітками про місце розташування особового складу та військової техніки і засіб звʼязку Starlink. 19 липня росіяни обстріляли цю позицію. Того ж дня обвинувачений сходив у розвідку на місце влучання ракет.

Після цього він повідомив, що українські військові все ще там залишаються. 22 липня окупанти обстріляли обʼєкт вдруге.

Зловмисника затримали в серпні 2022 року і взяли під варту. Корегувальником вивився неповнолітній. Зараз йому не більше 17 років, зазначає "Судовий репортер".

Дії обвинуваченого кваліфікували як колабораціонізм — надання незаконним збройним формуванням та/або збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Вказано, що в суді юнак вину визнав повністю і від дачі показань відмовився. Його засудили до 10 років тюремного покарання.

Теми: Бахмутколабораціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Бахмут
Україна визволила з російського полону 106 захисників Бахмутського напрямку
У передмісті Бахмута "вагнерівців" замінили військові ЗС РФ − Маляр
Пригожин заявив, що почав виводити "вагнерівців" з Бахмута
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: