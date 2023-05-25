Несовершеннолетний корректировщик обстрелов по Бахмуту проведет 10 лет за решеткой

В Донецкой области Дружковский городской суд признал гражданина виновным в коллаборационизме и приговорил к 10 годам заключения.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 19 мая

Детали: Весной 2022 года несовершеннолетний житель Бахмута в Telegram познакомился с информатором российских спецслужб Евгением и согласился помогать в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины.

С 30 мая и по 19 июля он передавал информацию о расположении украинских военных и последствиях российских обстрелов - присылал скриншоты карт с отметками и голосовые сообщения.

По данным следствия, молодой человек действовал по политическим и идеологическим мотивам и, как считается, желал оккупации Донецкой области.

Его собеседник полученную информацию передавал негласному внештатному сотруднику "ЦСО МГБ ДНР" и бывшему начальнику разведки артиллерии 100 "ОМСБР ДНР" с целью дальнейших ракетных ударов по личному составу и местам скопления военной техники ВСУ.

В июне 2022-го обвиняемого добавили в закрытую группу в Telegram, участниками которой были работники спецслужб РФ и незаконных вооруженных формирований, а также другие завербованные корректировщики.

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12 июля 2022 года парень передал скриншоты карты с отметками о местоположении личного состава и военной техники и средства связи Starlink. 19 июля россияне обстреляли эту позицию. В тот же день обвиняемый сходил в разведку на место попадания ракет.

После этого он сообщил, что украинские военные все еще там остаются. 22 июля оккупанты обстреляли объект во второй раз.

Злоумышленника задержали в августе 2022 года и взяли под стражу. Корректировщиком оказался несовершеннолетний. Сейчас ему не больше 17 лет, отмечает "Судебный репортер".

Действия обвиняемого квалифицировали как коллаборационизм - предоставление незаконным вооруженным формированиям и/или вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Указано, что в суде юноша вину признал полностью и от дачи показаний отказался. Его приговорили к 10 годам тюремного наказания.