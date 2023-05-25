Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Несовершеннолетний корректировщик обстрелов по Бахмуту проведет 10 лет за решеткой

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 15:10
Несовершеннолетний корректировщик обстрелов по Бахмуту проведет 10 лет за решеткой
иллюстративное фото Unsplash

В Донецкой области Дружковский городской суд признал гражданина виновным в коллаборационизме и приговорил к 10 годам заключения.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 19 мая

Детали: Весной 2022 года несовершеннолетний житель Бахмута в Telegram познакомился с информатором российских спецслужб Евгением и согласился помогать в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины.

С 30 мая и по 19 июля он передавал информацию о расположении украинских военных и последствиях российских обстрелов - присылал скриншоты карт с отметками и голосовые сообщения.

По данным следствия, молодой человек действовал по политическим и идеологическим мотивам и, как считается, желал оккупации Донецкой области.

Его собеседник полученную информацию передавал негласному внештатному сотруднику "ЦСО МГБ ДНР" и бывшему начальнику разведки артиллерии 100 "ОМСБР ДНР" с целью дальнейших ракетных ударов по личному составу и местам скопления военной техники ВСУ.

В июне 2022-го обвиняемого добавили в закрытую группу в Telegram, участниками которой были работники спецслужб РФ и незаконных вооруженных формирований, а также другие завербованные корректировщики.

ВИДЕО ДНЯ

12 июля 2022 года парень передал скриншоты карты с отметками о местоположении личного состава и военной техники и средства связи Starlink. 19 июля россияне обстреляли эту позицию. В тот же день обвиняемый сходил в разведку на место попадания ракет.

После этого он сообщил, что украинские военные все еще там остаются. 22 июля оккупанты обстреляли объект во второй раз.

Злоумышленника задержали в августе 2022 года и взяли под стражу. Корректировщиком оказался несовершеннолетний. Сейчас ему не больше 17 лет, отмечает "Судебный репортер".

Действия обвиняемого квалифицировали как коллаборационизм - предоставление незаконным вооруженным формированиям и/или вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Указано, что в суде юноша вину признал полностью и от дачи показаний отказался. Его приговорили к 10 годам тюремного наказания.

Темы: Бахмутколлаборационизмсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Бахмут
Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмутского направления
В пригороде Бахмута "вагнеровцев" заменили военные ВС РФ − Маляр
Пригожин заявил, что начал выводить "вагнеровцев" из Бахмута
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: