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На окупованій частині Запорізької області почали записувати у "спілку журналістів Росії"

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 16:28
На окупованій частині Запорізької області почали записувати у спілку журналістів Росії
Скріншот

В окупованій частині Запорізької області окупанти відкрили відділення "Спілки журналістів Росії".

Джерело: повідомлення російського пропагандистського агентства "ТАСС"

Деталі: В повідомленні вказується, що 23 журналісти, які працюють у регіоні, отримали посвідчення "професійного об'єднання".

Передісторія:

  • Згідно із оновленим у 2023 році Індексом свободи ЗМІ, ситуація зі свободою преси в Україні покращилася (79, +27).
  • Росія ж у цьому році опустилася на 9 позицій і займає 164 місце.

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Теми: пропагандаРосіяЗапорізька область
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