На окупованій частині Запорізької області почали записувати у "спілку журналістів Росії"

В окупованій частині Запорізької області окупанти відкрили відділення "Спілки журналістів Росії".

Джерело: повідомлення російського пропагандистського агентства "ТАСС"

Деталі: В повідомленні вказується, що 23 журналісти, які працюють у регіоні, отримали посвідчення "професійного об'єднання".

Передісторія:

Згідно із оновленим у 2023 році Індексом свободи ЗМІ, ситуація зі свободою преси в Україні покращилася (79, +27).

Росія ж у цьому році опустилася на 9 позицій і займає 164 місце.