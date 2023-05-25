На окупованій частині Запорізької області почали записувати у "спілку журналістів Росії"
Четвер, 25 травня 2023, 16:28
В окупованій частині Запорізької області окупанти відкрили відділення "Спілки журналістів Росії".
Джерело: повідомлення російського пропагандистського агентства "ТАСС"
Деталі: В повідомленні вказується, що 23 журналісти, які працюють у регіоні, отримали посвідчення "професійного об'єднання".
Передісторія:
- Згідно із оновленим у 2023 році Індексом свободи ЗМІ, ситуація зі свободою преси в Україні покращилася (79, +27).
- Росія ж у цьому році опустилася на 9 позицій і займає 164 місце.
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