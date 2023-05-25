На оккупированной части Запорожской области начали записывать в "союз журналистов России"
Четверг, 25 мая 2023, 16:28
В оккупированной части Запорожской области оккупанты открыли отделение "Союза журналистов России".
Источник: сообщение российского пропагандистского агентства "ТАСС"
Детали: В сообщении указывается, что 23 журналиста, работающих в регионе, получили удостоверение "профессионального объединения".
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Предыстория:
- Согласно обновленному в 2023 году Индексу свободы СМИ, ситуация со свободой прессы в Украине улучшилась (79, +27).
- Россия же в этом году опустилась на 9 позиций и занимает 164 место.