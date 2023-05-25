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На оккупированной части Запорожской области начали записывать в "союз журналистов России"

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 16:28
На оккупированной части Запорожской области начали записывать в союз журналистов России
Скриншот

В оккупированной части Запорожской области оккупанты открыли отделение "Союза журналистов России".

Источник: сообщение российского пропагандистского агентства "ТАСС"

Детали: В сообщении указывается, что 23 журналиста, работающих в регионе, получили удостоверение "профессионального объединения".

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Предыстория:

  • Согласно обновленному в 2023 году Индексу свободы СМИ, ситуация со свободой прессы в Украине улучшилась (79, +27).
  • Россия же в этом году опустилась на 9 позиций и занимает 164 место.

Темы: пропагандаРосcияЗапорожская область
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