"Хамві" та постріли до "Градів": УП дізналась деталі зірваних контрактів на зброю

Державний оборонний спецекспортер "Прогрес" мав поставити на замовлення Міноборони американські автівки по 300 тисяч доларів за штуку та постріли до РСЗВ "Град", однак не виконав договори.

Джерело: матеріал УП "Спецмародери. Як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни"

Деталі: У травні 2022-го "Прогрес" отримав від держави 1,3 мільярда гривень передплати. Як вдалося з'ясувати УП, це був контракт на поставку 15 тисяч 122-мм пострілів до РСЗВ "Град".

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Через це МОУ позивається в суді до компанії, вимагаючи повернути кошти.

Ще один позов до "Прогресу", за даними УП, стосується поставки в Україну вживаних американських військових автомобілів HMMWV ("Хамві"), які мали постачатись по більш як 300 тисяч доларів за штуку.

Як з’ясувала УП, з такими позовами МОУ звернулось також і до інших спецекспортерів, зокрема, "Спецтехноекспорту", "Укрспецекспорту", і "Агенції оборонних закупівель". Загальна сума вимог до держкомпаній за прострочені договори – 8,9 млрд гривень.

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Що було раніше: У січні 2023 УП розповідала, як екскерівнику "Прогресу" Олександру Миронюку суд повернув майже $1млн, вилучених під час обшуків. Миронюк є фігурантом розслідування про шахрайство на закупках у Міністерстві оборони. Після матеріал УП гроші знову арештували.