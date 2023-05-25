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"Хамві" та постріли до "Градів": УП дізналась деталі зірваних контрактів на зброю

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 17:21
Хамві та постріли до Градів: УП дізналась деталі зірваних контрактів на зброю
Фото: Генштаб ЗСУ

Державний оборонний спецекспортер "Прогрес" мав поставити на замовлення Міноборони американські автівки по 300 тисяч доларів за штуку та постріли до РСЗВ "Град", однак не виконав договори.

Джерело: матеріал УП "Спецмародери. Як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни"

Деталі: У травні 2022-го "Прогрес" отримав від держави 1,3 мільярда гривень передплати. Як вдалося з'ясувати УП, це був контракт на поставку 15 тисяч 122-мм пострілів до РСЗВ "Град". 

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Через це МОУ позивається в суді до компанії, вимагаючи повернути кошти.

Ще один позов до "Прогресу", за даними УП, стосується поставки в Україну вживаних американських військових автомобілів HMMWV ("Хамві"), які мали постачатись по більш як 300 тисяч доларів за штуку.

Як з’ясувала УП, з такими позовами МОУ звернулось також і до інших спецекспортерів, зокрема, "Спецтехноекспорту", "Укрспецекспорту", і "Агенції оборонних закупівель". Загальна сума вимог до держкомпаній за прострочені договори – 8,9 млрд гривень.

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Що було раніше: У січні 2023 УП розповідала, як екскерівнику "Прогресу" Олександру Миронюку суд повернув майже $1млн, вилучених під час обшуків. Миронюк є фігурантом розслідування про шахрайство на закупках у Міністерстві оборони. Після матеріал УП гроші знову арештували.

Теми: зброядержзакупівлі
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