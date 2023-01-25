Шахрайство на закупівлях у Міноборони: фігуранту справи суд повернув вилучені майже $1млн

Фігуранту розслідування про шахрайство на закупках у Міністерстві оборони ексзаступнику міністра оборони Олександру Миронюку, який нині працює у державному спецекспортері "Прогрес", суд повернув вилучений майже мільйон доларів.

Джерело: стаття Української правди "Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони"

Деталі: 31 серпня 2022 року український медіапростір сколихнула новина про обшуки в діючого начальника департаменту держзакупівель МОУ Богдана Хмельницького. Чиновника підозрювали в тому, що він причетний до справи з бронежилетами.

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Тоді співрозмовники УП переконували, що у чиновника Міноборони вилучили величезну суму грошей, які нібито були сховані у дивані.

На запит УП Міноборони визнало, що обшуки у Хмельницького були, але заявило, що жодних коштів у нього не вилучали.

Зараз УП з’ясувала, що величезну суму тоді вилучили під час обшуку в колишнього заступника міністра Олександра Миронюка, який до свого звільнення у 2021 році якраз і курував департамент закупівель. Цей чиновник також фігурує у справі про бронежилети.

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Під час обшуків у Миронюка знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро.

Постановою слідчого ці гроші визнали речовими доказами в кримінальному провадженні. І слідчі одразу ж звернулися до суду, щоб їх арештувати.

Але з цього моменту почали відбуватися цікаві речі.

7 вересня слідчий суддя Печерського райсуду відмовився арештовувати мільйони Миронюка, хоч того ж дня було накладено арешт на інше майно, вилучене під час обшуків у цій справі.

12 вересня Печерський суд таки арештував гроші. Але усі ці ухвали відсутні в судовому реєстрі.

А через 2 місяці, 17 листопада, адвокатам Миронюка вдалося через Київський апеляційний суд скасувати арешт. Це рішення в реєстрі опублікували після запиту УП.

На думку судді, слідчі не надали достатньо доказів того, що гроші були об'єктом або результатом злочину. Крім того, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не було інформації про причетність Миронюка до справи чи повідомлення йому про підозру.

Водночас слідчі наголошували, що "вважають встановленою" причетність Миронюка. За даними УП, у поліції переконані, що ексзаступник міністра не просто причетний, а й міг бути серед організаторів злочинної схеми.

8 грудня 2022 року Печерський суд додатково зобов'язав поліцію невідкладно повернути Миронюку його мільйони, адже з них уже знятий арешт. Цікаво те, що представники обвинувачення на це засідання взагалі не прийшли. А саму ухвалу оприлюднили тихо – під Новий рік, 27 грудня.

Ще пізніше з’ясувалося, що мільйони з дивана у чиновника, який роками працював у державних компаніях та в уряді, насправді нібито не його, а позичені.

УП дізналась, що одразу після обшуків Миронюк надав суду "документ", що гроші з дивана були не його – у нотаріально завіреній заяві, укладеній за тиждень після обшуків, йшлося, що у січні 2022 року всі вилучені гроші Миронюку позичила 86-річна жителька Харкова Елеонора Думіньш.

Журналісти з'ясували, що Думіньш є родичкою засновників харківського "ХАДО-холдінгу", котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок. Крім того з 2016 Елеонора Думіньш зареєстрована як ФОП для оптової торгівлі, і при реєстрації вказала е-mail і телефон, що належать "ХАДО".

Цей холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес", в якому до і після роботи в Міноборони працевлаштований Миронюк.

Свого часу "Прогрес" мав ексклюзивні права на просування продукції "ХАДО" на експорт.

УП звернулась по коментар щодо "позики" на всі наявні у видання номери телефону Миронюка, однак до моменту публікації відповіді не отримала.