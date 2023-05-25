"Хамви" и выстрелы для "Градов": УП узнала детали сорванных контрактов на оружие

Государственный оборонный спецэкспортер "Прогресс" должен был поставить по заказу Минобороны американские автомобили по 300 тысяч долларов за штуку и выстрелы для РСЗО "Град", однако не выполнил договора.

Источник: материал УП "Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны"

Детали: В мае 2022-го "Прогресс" получил от государства 1,3 миллиарда гривен предоплаты. Как удалось выяснить УП, это был контракт на поставку 15 тысяч 122-мм выстрелов в РСЗО "Град".

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Поэтому МОУ судится с компанией, требуя вернуть деньги.

Еще один иск к "Прогрессу", по данным УП, касается поставки в Украину подержанных американских военных автомобилей HMMWV ("Хамви"), которые должны поставляться по более чем 300 тысяч долларов за штуку.

Как выяснила УП, с такими исками МОУ обратилось также и к другим спецэкспортерам, в частности, "Спецтехноэкспорту", "Укрспецэкспорту", и "Агентству оборонных закупок". Общая сумма требований к госкомпаниям за просроченные договоры – 8,9 млрд гривен.

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Что было раньше: В январе 2023 года УП рассказывала, как эксруководителю "Прогресса" Александру Миронюку суд вернул почти $1млн, изъятых во время обысков. Миронюк является фигурантом расследования о мошенничестве на закупках в Министерстве обороны. После материала УП деньги снова арестовали.