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Прикордонники зупинили попа УПЦ МП, фаната "руского міра": обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 17:24
Прикордонники зупинили попа УПЦ МП, фаната руского міра: обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ
фото ДПСУ

Прикордонники знову виявили прихильника російської пропаганди у рясі, його передали Службі безпеки України для перевірки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Клірика УПЦ МП зупинили для перевірки на в'їзді у Київ.

У мобільному телефоні 45-річного уродженця Чернігівщини прикордонники виявили чимало контенту з символікою країни-агресорки, її проксі-утворень на окупованих територіях України та комуністичного тоталітарного режиму.

Також – агітки російської пропаганди, як то прохання про молитву за "розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта".

 

Ще у "батюшки" була поліграфічна продукція, яка виправдовує духовні страждання "руского чєловєка", проти якого повстане весь світ – "заклейменный" та "обозлённый", зазначають прикордонники.

Були в галереї також фото військової техніки, але власник смартфону не зміг пояснити, звідки вони взялися. У підписках священника знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а в телефонній книзі – номерів абонентів російських операторів.

ВІДЕО ДНЯ

"Для подальшої сповіді священника передали співробітникам СБУ", – резюмують у ДПСУ.

 

Теми: УПЦ МППрикордонна службапропагандаСБУ
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