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Пограничники остановили попа УПЦ МП, фаната "русского мира": передали СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 17:24
Пограничники остановили попа УПЦ МП, фаната русского мира: передали СБУ
фото ГПСУ

Пограничники снова обнаружили сторонника российской пропаганды в рясе, его передали Службе безопасности Украины для проверки.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Клирика УПЦ МП остановили для проверки на въезде в Киев.

В мобильном телефоне 45-летнего уроженца Черниговщины пограничники обнаружили немало контента с символикой страны-агрессора, ее прокси-образований на оккупированных территориях Украины и коммунистического тоталитарного режима.

Также - агитки российской пропаганды, как то просьба о молитве за "распятого и сожженного заживо сироту-оккупанта".

 

Еще у "батюшки" была полиграфическая продукция, которая оправдывает духовные страдания "русского человека", против которого восстанет весь мир - "заклейменный" и "обозленный", отмечают пограничники.

Были в галерее также фото военной техники, но владелец смартфона не смог объяснить, откуда они взялись. В подписках священника нашлось немало каналов, профилей с антиукраинским контентом, а в телефонной книге - номеров абонентов российских операторов.

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"Для дальнейшей исповеди священника передали сотрудникам СБУ", - резюмируют в ГПСУ.

 

Темы: УПЦ МППограничная службапропагандаСБУ
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