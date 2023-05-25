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В ЗСУ опублікували відео із Залужним, щоб розвіяти брехню роспропаганди

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 17:43
В ЗСУ опублікували відео із Залужним, щоб розвіяти брехню роспропаганди

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, щоб підтвердити, що російська пропаганда поширює фейки про його стан здоров’я.

Джерело: офіцер ЗСУ Штефан ("Штірліц")

Пряма мова Штефана: "Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!

З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги".

Деталі: На відео Штефан наголошує, що воно зняте 25 травня. Залужний на відео подякував українцям і пообіцяв, що Україна обов’язково переможе.

За даними УП в Офісі президента запевняють, що вранці 25 травня Залужний брав участь у селекторній нараді і комунікував із президентом.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Залужний прислав редакції "Українській Правді" селфі на фоні напису "Слава ЗСУ".

 
Фото: УП

Передісторія:

  • У травні російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
  • Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача.
  • 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

Теми: арміяЗалужний
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