Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ВСУ опубликовали видео с Залужным, чтобы развеять ложь роспропаганды

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 17:43
В ВСУ опубликовали видео с Залужным, чтобы развеять ложь роспропаганды

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы подтвердить, что российская пропаганда распространяет фейки о его состоянии здоровья.

Источник: офицер ВСУ Штефан ("Штирлиц")

Прямая речь Штефана: "Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!

С Главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей Победе".

Детали: На видео Штефан отмечает, что оно снято 25 мая. Залужный на видео поблагодарил украинцев и пообещал, что Украина обязательно победит.

По данным УП в Офисе президента уверяют, что утром 25 мая Залужный участвовал в селекторном совещании и общался с президентом.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Залужный прислал редакции "Украинской Правды" селфи на фоне надписи "Слава ВСУ".

 
Фото: УП

Предыстория:

  • В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
  • Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего.
  • 20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.

Темы: армияЗалужный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Страны "Рамштайна" обязались предоставить Украине военную помощь на $65 млрд – Остин
Морские беспилотники повредили разведывательный корабль РФ – источник
Под Мелитополем нацгвардейцы поразили мз ПЗРК два Су-25, один штурмовик РФ уничтожен
Топ-генерал США объяснил, почему Запад медлил с решением о F-16 для Украины
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: