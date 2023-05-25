В ВСУ опубликовали видео с Залужным, чтобы развеять ложь роспропаганды

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы подтвердить, что российская пропаганда распространяет фейки о его состоянии здоровья.

Источник: офицер ВСУ Штефан ("Штирлиц")

Прямая речь Штефана: "Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!

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С Главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей Победе".

Детали: На видео Штефан отмечает, что оно снято 25 мая. Залужный на видео поблагодарил украинцев и пообещал, что Украина обязательно победит.

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По данным УП в Офисе президента уверяют, что утром 25 мая Залужный участвовал в селекторном совещании и общался с президентом.

Позже Залужный прислал редакции "Украинской Правды" селфи на фоне надписи "Слава ВСУ".

Фото: УП

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