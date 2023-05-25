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В ОП кажуть, що примусити Україну до переговорів до виведення військ РФ неможливо

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 18:39
В ОП кажуть, що примусити Україну до переговорів до виведення військ РФ неможливо
Фото: ОП

Примусити Україну до переговорів до виведення російських військ з її території неможливо.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-України"

Пряма мова: "Саме це я пояснив китайському та бразильському посланцям: що немає такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво говорити з росіянами - доки в нас стоять війська РФ. Її не існує".

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"…І будь-хто, хто вважає, що існує щось, що нас може до перемовин із Росією в нинішніх умовах примусити, глибоко помиляється".

Деталі: Єрмак також розповів, що представникам лідерів Бразилії та Китаю він доніс, що "Україна має свій мирний план, і ми вважаємо справедливим - якщо війна триває на нашій території, то основою врегулювання має бути український план".

Пряма мова: "Друга наша позиція, яку ми донесли представникам Китаю та Бразилії: ми проти медіації. Всі ми пам'ятаємо "нормандський формат". Я точно в ньому два роки прожив. Можу сказати, що ось так от сидіти й дивитися, як ми там на підвищених тонах із росіянами щось там обговорювали, - ну, це все не працює".

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Теми: УкраїнапереговориРосія
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